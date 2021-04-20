Вийшла четверта серія реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят. У новому епізоді виконавиця разом зі своєю мамою Лідією, подругою Анею та помічницями Ілоною і Лєрою вирушили в сеноти Мексики.

Співачка пояснила, що індіанці мая вважали, що сеноти – це ворота в потойбічний світ, первозданне джерело енергії для всього живого.

– Для нас ця поїздка важлива, тому що напередодні ми пройшли через древній ритуал духовного переродження Темаскаль. І ми дуже хочемо наповнитися енергією природи. Ця поїздка просто приголомшлива, – сказала Настя.

Дівчата плавали в підземній річці в гідрокостюмах і загадували бажання в печері.

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Після насиченого дня вони вирушили додому, де Настя з Анею на терасі обговорили тему буллінгу в соціальних мережах.

– Будь-яка дівчинка багатогранна. Вона не тільки домогосподарка, яка повинна народити дітей і стояти біля плити. Ми веселі, сумні, хочемо плакати або танцювати. В моєму майбутньому альбомі, виходу якого я дуже сильно чекаю, саме все це і показується, – заінтригувала Каменських.

Девочки рулят

Зйомки digital-реаліті Насті Каменських Девочки рулят проходять у місті Тулум (Мексика).

У цьому проекті співачка ділиться з шанувальниками моментами свого життя і перезавантажується після складного періоду. Подруги відвідують незвичайні та цікаві місця.

Перший сезон складається з 10 серій, які виходять щовівторка та щочетверга на YouTube-каналі артистки.

Фото: Настя Каменських