Американська співачка та акторка Гіларі Дафф, яка місяць тому народила донечку, зізналася, що її 9-річний син Лука був присутнім на домашніх пологах.

Зірка хотіла, щоб Лука побачив, наскільки сильними можуть бути жінки. Саме тому їй було важливо, щоб син був поруч під час її третіх пологів.

Проте все відбулося настільки швидко, що хлопець пропустив майже весь процес. Він зайшов у кімнату саме в той момент, коли дитина вже народжувалась.

– Я хотіла бути відкритою і чесною з ним щодо того, які жінки сильні і який вигляд мають пологи. Правда, в результаті все сталося так швидко, що Лука увійшов до кімнати, коли Мей вже з’явилася на світ, – розповіла знаменитість.

Також Гіларі Дафф пояснила, що хоче, щоб у майбутньому Лука поважав вибір своєї обраниці – народжувати вдома чи в лікарні.

Меган Маркл планує народити другу дитину вдома

Герцогиня Сассекська Меган Маркл планує народжувати другу дитину вдома, в особняку в Монтесіто, штат Каліфорнія.

За словами інсайдерів, свого первістка Арчі Меган також хотіла народити вдома. Проте малюк не з’явився на світ у призначений термін і лікарі порадили їй лягти в лікарню.

Джерело: Insider

Фото: Lauren Guilford