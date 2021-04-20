Інформацію про те, що Андрій Данилко серйозно хворий, спростував його менеджмент. Також він розповів, з чим насправді бореться артист.

Новини про проблеми виконавця почали з’являтися після того, як його продюсер Юрій Нікітін сказав, що велика команда фахівців працює над здоров’ям артиста.

Менеджмент Данилка заявив, що жодних серйозних проблем у співака немає, питання лише в сні.

– Друзі, ви що, з глузду з’їхали? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше – нормально, – написав він у Instagram виконавця.

Шанувальники співака зраділи такій заяві та бажають артисту в коментарях здоров’я і якнайшвидшого вирішення проблем зі сном.

Юрій Нікітін про здоров’я Андрія Данилка

В одній з телепрограм Юрій Нікітін розповів про проблеми Андрія Данилка зі здоров’ям.

За словами Юрія, артист перебував у сильній депресії після 2007 року. Хоч наразі співак і позбувся неї, зі здоров’ям все одно не все гаразд.

Також Нікітін говорив, що станом Данилка займаються не тільки лікарі з України, а й з інших європейських країн.

Фото: Вєрка Сердючка