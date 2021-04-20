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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Звикаю до самотності: фіналіст Холостячки розповів, чому в нього немає дівчини

Алексей Тригубенко

Екс-учасник і фіналіст романтичного шоу Холостячка Олексій Тригубенко розповів, чому в нього досі немає дівчини.

За словами чоловіка, фінал проекту дався йому важко, тому після його закінчення він зосередився на власній справі.

– Потім шоу вийшло в ефір і в міру виходу випусків я проживав цю історію знову, – сказав Олексій.

Тригубенко наголосив, що йому було складно почати з кимось стосунки в цей період. Він також сказав, що це помічали навіть дівчата, з якими він спілкувався.

– Час лікує та наразі я готовий до нового етапу в житті, – зізнався чоловік.

Олексій зазначив, що шукає простих взаємин, без драми та недомовок. Щоб з дівчиною було добре та легко в будь-яких ситуаціях.

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Також він сказав, що йому потрібні відносини на все життя, щоб хотілося повертатися додому та знати, що на тебе чекають.

– Щоб бути поруч з нею самим собою, справжнім. Мати спільні цінності та цілі, – сказав Олексій.

Тригубенко зізнався, що йому лячно починати нові стосунки, але чим більше він тягне, тим сильніше звикає до самотності.

Інтерв’ю з Олексієм Тригубенком

Бізнесмен Олексій Тригубенко в інтерв’ю проекту Сильний від творців шоу Холостяк розповів про власні недоліки та зізнався, що завжди працює над собою.

Чоловік сказав, що в нього завжди був страх не виправдати очікування близьких і йому соромно визнавати свої невдачі.

Фото: Олексій Тригубенко

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