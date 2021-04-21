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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Адель таємно зустрічається з другом дитинства – ЗМІ

Адель таємно зустрічається з другом дитинства – ЗМІ

Британська співачка Адель почала таємно зустрічатися із другом дитинства. За словами інсайдерів, закохані вже будують плани на майбутнє та мріють про спільних дітей.

Стало відомо, що обранець Адель – це не публічна особистість. А романтичні почуття між парою виникли ще у 2020 році, коли співачка повернулася до Лондона після послаблення карантинних обмежень.

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Стосунки пари розвиваються досить швидко, оскільки вони багато років товаришували один з одним.

– Їхня дружба набула несподіваного повороту після вечірки із спільними друзями. Тоді вони зрозуміли, що мають почуття одне до одного. Вони обоє дуже щасливі, – повідомляють інсайдери.

Особисте життя Адель

У вересні 2019 року Адель розлучилася з бізнесменом Саймоном Конеккі після семи років шлюбу. Після розриву співачка почала приховувати своє особисте життя від публіки.

Зірка виховує 8-річного сина Анджело Джеймса.

Джерело: Closer

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