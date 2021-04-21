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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Акції Netflix пішли на спад разом з пандемією – причина обвалу

Netflix

Акції стрімінгового сервісу Netflix різко впали. У компанії звинувачують пандемію коронавірусу, яка пішла на спад.

Акції Netflix впали на 11%, тому що компанія не змогла наростити очікувані показники у 2021 році.

Річ у тому, що у 2020 році через пандемію коронавірусу компанія змогла наростити величезну кількість користувачів. Кількість передплатників зросла на 10,1 млн в період з квітня до червня. За рік загалом компанія отримала 37 млн ​​підписок.

Серед причин і затримки виробництва через карантинні обмеження. Через це Netflix не зміг запропонувати своїм користувачам достатню кількість контенту.

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Компанія хотіла отримати шість мільйонів нових передплатників за період з січня до березеня. Але поки вона далека від цих показників, що і впливає на вартість акцій.

Гаррі та Меган підписали контракт з Netflix

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган підписали контракт з Netflix на декілька років.

Вони заснували власну продюсерську компанію, яка вироблятиме фільми та серіали для ексклюзивного показу на стрімінговій платформі.

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