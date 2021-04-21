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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Гурт Go-A дає безкоштовний онлайн-концерт перед Євробаченням (трансляція)

Go-A

Сьогодні, 21 квітня, учасник Євробачення 2021 від України гурт Go-A проведе онлайн-концерт, присвячений українській діаспорі.

Крім вже відомих пісень – SHUM і Соловей, Go-A виконає ще кілька своїх хітів.

Ведучий онлайн-концерту – Тімур Мірошниченко. Він озвучить запитання гурту від шанувальників з усього світу, які ті поставлять в чаті під трансляцією.

Відомо, що українська спільнота з Нідерландів, де відбудеться Євробачення 2021, готує для музичного колективу відеосюрприз.

Євробачення 2021

Пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде у Роттердамі. Півфінали конкурсу заплановані на 18 і 20 травня, фінал відбудеться 22 травня.

Український гурт Go-A із піснею Шум виступить у першому півфіналі під 15-м номером.

Євробачення 2021 онлайн транслюватиме телеканал СТБ.

Фото: Go-A

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