найдорожчі зірки instagram

Аналітична компанія Hopper HQ оприлюднила рейтинг найдорожчих зірок в Instagram за 2020 рік. Дослідження базується на внутрішніх даних, прайсах рекламних агентств та іншій інформації про доходи знаменитостей.

Лідером став американський рестлер і актор Дуейн Джонсон, який за одну публікацію отримує понад $1 млн.

Друге місце у рейтингу посіла модель Кайлі Дженнер. За один пост вона може заробити $986.

У трійку лідерів також потрапив футболіст Кріштіану Роналду, публікація якого обійдеться рекламодавцеві в $889 тис.

Четверте місце у рейтингу посіла зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. Ціна за один її пост складає $858 тис.

Першу п’ятірку зірок закриває співачка Аріана Гранде, яка отримує $853 тис за публікацію в Instagram.

Шосте місце у рейтингу дісталося співачці Селені Гомес, публікація якої коштує $848 тис.

Також у список потрапили Бейонсе, яка отримує $770 тис та Джастін Бібер, який може заробити $747 тис.

А виконавиця Тейлор Свіфт за публікацію у соціальній мережі хоче не менше $722 тис.

Десятку найбільш високооплачуваних зірок в Instagram закриває футболіст Неймар, який отримує $704 тис за допис.

Кім Кардаш‘ян потрапила до списку Forbes

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян увійшла до списку найбагатших людей у світі за версією американського журналу Forbes. Вона посіла 1267-ме місце зі статком у $1 млрд.

Чоловік Кардаш’ян, Каньє Вест, посів 1750-те місце у рейтингу. Подружжя стало єдиними зірками, які потрапили в цей список.

Джерело: Hopper HQ

Фото: Дуейн Джонсон, Кайлі Дженнер, Depositphotos