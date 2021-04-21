Моргенштерн відмовився від концертів в Україні

Російський репер Моргенштерн відмовився від запланованих концертів в Україні. За словами музиканта, йому просто лячно.

– Наразі ми взагалі не поїдемо. Починаються якісь незрозумілі речі. Мабуть, всі будуть переносити концерти, оскільки вже більше половини артистів це зробили. Не буду брехати, мені справді банально страшно, – сказав виконавець.

Також Моргенштерн згадав про ситуацію в Одесі, яка сталася в 2019 році. Тоді артист давав концерт у нічному клубі Palladium і зі сцени висміяв траур за загиблими в Одеському торгово-економічному коледжі 4 грудня 2019 року. Він назвав скорботу українців показухою.

Депутат Київської міської ради Олександр Погребиський заявив, що велика кількість жителів Києва зверталися до нього з приводу приїзду артиста, через що він подав відповідне звернення в СБУ.

– Завдяки нашій з вами активній публічній кампанії проти приїзду цього російського виконавця, він відмовився проводити концерти в Україні, – написав Погребиський.

Концерти Моргенштерна повинні були відбутися на початку літа – 3 червня – Київ, 4 червня – Харків, 7 червня – Запоріжжя.

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Вартість квитків на виступи виконавця доходила до 4500 грн.

Багато киян зверталися до мене з питанням приїзду Моргенштерна.

Я підготував та направив відповідне звернення до СБУ.

Завдяки нашій з вами активній публічній компанії проти приїзду цього російського виконавця, він відмовився проводити концерти в Україні. pic.twitter.com/qx0BiWxyoM — Олександр Погребиський (@nasia014) April 21, 2021

Справа проти Моргенштерна

Нещодавно стало відомо, що в Росії проти Моргенштерна порушили адміністративну справу за пропаганду наркотиків в його останніх кліпах на пісні Рожеве вино-2 та Family. Артистові загрожує штраф до 1 млн рублів.

Наразі ведуться необхідні для суду експертизи. Захищає виконавця відомий російський адвокат Сергій Жорін.

Фото: Алішер Моргенштерн