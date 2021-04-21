Образ, стиль і музика: як змінювалася Надя Дорофеєва

Українська співачка Надя Дорофеєва святкує свій день народження. Артистці виповнився 31 рік.

Сьогодні Дорофеєва – одна з найвідоміших і найпопулярніших артисток України. Визнання до дівчини прийшло тоді, коли вона була частиною дуету Время и Стекло. Упродовж своєї кар’єри співачка експериментувала не тільки з іміджем, а й з музикою, пробуючи свої сили в різних пісенних конкурсах і гуртах.

Як змінилася Надя Дорофеєва – читайте на Фактах ICTV.

Як змінювалася музика Наді Дорофеєвої

Інтерес до музики у Наді прокинувся ще в дитинстві. Дорофеєва відвідувала різні конкурси та завоювала гран-прі Південного експресу. В 2004 році вона здобула перемогу на фестивалі Чорноморські ігри, після чого потрапила в об’єднання українських молодих талантів і об’їздила всю Велику Британію.

У підлітковому віці Дорофеєва була частиною гурту М.Ч.С., але вже через кілька років колектив припинив свою творчу діяльність.

У 2007 році виконавиця вперше спробувала побудувати сольну кар’єру й навіть випустила альбом Маркіза, проте успіх до дівчини не прийшов.

По-справжньому заговорили про Надю в 2010 році, коли вона стала частиною поп-гурту Время и Стекло, в якому співала разом з Олексієм Завгороднім (Позитив).

Дебют дуету відбувся з виходом пісні-романсу Так выпала карта. Після цього вони не зникали з поля зору шанувальників і регулярно радували їх новими запальними піснями.

У 2015 році з виходом пісні 505 до Время и Стекло прийшла довгоочікувана популярність.

На піку слави, збираючи повні зали, гурт у 2020 році оголосив про припинення творчої діяльності.

А вже в листопаді Дорофеєва оголосила про початок своєї сольної кар’єри під псевдонімом DOROFEEVA. 19 березня артистка презентувала свій перший міні-альбом – Dofamin, до якого увійшло п’ять треків.

Як змінювався образ Наді Дорофеєвої

Спочатку дівчина зачаровувала шанувальників своїм стриманим, тендітним, ніжним образом та ліричністю. І навіть вогненно-руде волосся не дисонувало з цим іміджем, а лише трішки відтіняло його.

Згодом Дорофеєва почала експериментувати із зовнішнім виглядом і з’являтися на публіці в більш сміливому й зухвалому вбранні, доповненому яскравим макіяжем.











Музика, образ і стиль: як змінювалася Надя Дорофеєва / 3 фотографии

У 2015 році артистка постала в новому іміджі – змінила колір волосся. А перед глядачами Дорофеєва почала з’являтися в яскравому відвертому вбранні та на підборах.

Саме в цей період виконавиця постала в звичному для нас образі, якого дотримується і сьогодні.

У дебютному кліпі на пісню Gorit тепер уже сольна співачка Дорофєєва постала білявкою. Однак цей образ тільки для відеоролика.

Як змінювався стиль Наді Дорофеєвої

Варто зазначити, що Дорофеєва завжди вирізнялася чудовим почуттям стилю.

Спершу гардероб дівчини був простим і скромним, але вона завжди намагалася відповідати актуальним трендам. До того ж, незважаючи на сценічний образ Наді, в житті вона стабільно віддає перевагу дещо спортивному вбранню.































Музика, образ і стиль: як змінювалася Надя Дорофеєва / 8 фотографий

Згодом у гардеробі дівчини почало з’являтися більше стильного та гармонійного одягу. Дівчині личать як речі вільного розміру, так і обтислі сукні. Артистка завжди доповнює свій образ аксесуарами.

Попри спортивні нотки Дорофеєвій завжди вдається залишатися жіночною та сексуальною, а ще – бути прикладом для наслідування сучасних дівчат.



















Музика, образ і стиль: як змінювалася Надя Дорофеєва / 5 фотографий

Надя Дорофеєва презентувала новий кліп

У березні 2021 року Надя Дорофеєва презентувала кліп на пісню A tebe. Це другий відеоролик артистки як сольної виконавиці.

Сингл A tebe – це музична історія, яка відкриває її міні-альбом Dofamin. У яскравому кліпі співачка знялася з ще з кількома музикантами. За її словами, вона хотіла б, що кожен занурився в концертну атмосферу.

Фото: Надя Дорофеєва