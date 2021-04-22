Усі витрати, пов’язані з учасником Євробачення 2021 від України гурту Go-A взяли на себе телеканал СТБ і UΛ: Суспільне мовлення.

Витрати, який підуть на виробництво номера для пісенного конкурсу та зйомку резервного відео оплатить СТБ.

Суспільний мовник профінансує участь Go-A в Євробаченні, а також оплатить переліт і проживання учасників музичного колективу та делегації в Роттердамі.

– Виробництво номеру під ключ включає в себе витрати на постановку, костюми, гонорари всіх фахівців, виробництво реквізиту, графіку, світло. Резервне відео – це нова та велика стаття витрат, потреба в якій виникла цьогоріч через пандемію. Нам важливо, щоб відео було таким же яскравим, як і сам номер, – розповіла керівник Національного відбору на Євробачення Наталя Франчук.

Резервне відео відправили в Роттердам всі країни, які беруть участь. Це повністю готовий номер представника країни, знятий за всіма вимогами Європейської мовної спілки. Якщо з якоїсь причини учасник не зможе з’явитися на сцені, тоді буде показаний цей ролик.

– Участь України в Євробаченні вимагає значних фінансових і організаційних витрат, які ми завжди забезпечуємо представникам від нашої країни. З огляду на краще фінансування НСТУ цьогоріч, Суспільний мовник також покриє витрати гурту та членів делегації на поїздку та проживання, – резюмувала член правління Суспільного Інна Гребенюк.

Спостерігати за конкурсом і вболівати за нашого представника глядачі зможуть в ефірі двох телеканалів – СТБ і UΛ:Перший. В ефірі СТБ трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула, на UΛ:Перший – Тимур Мірошниченко.

Євробачення 2021

Пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде в Роттердамі. В ньому візьме участь 39 країн.

Український гурт Go-A з піснею Шум виступить в першому півфіналі 18 травня під 15-м номером.

Другий півфінал відбудеться 20 травня, фінал – 22 травня.