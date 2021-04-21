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Валентина Чорна |

Повернувся до Меган: принц Гаррі не залишився на 95-річчя Єлизавети ІІ

Повернувся до Меган: принц Гаррі не залишився на 95-річчя Єлизавети ІІ

Герцог Сассекський Гаррі повернувся в США відразу після похорону принца Філіпа. Він вирішив не залишатися на день народження королеви Єлизавети II.

Папараці побачили принца Гаррі в аеропорту Лос-Анджелеса, куди він прибув 20 квітня. Потім автомобіль герцога помітили біля його будинку в Монтесіто.

Гаррі повернувся в США до вагітної дружини Меган Маркл та сина Арчі.

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Принц Гаррі відклав повернення в Лос-Анджелес після похорону принца Філіпа

У Велику Британію принц прилітав через смерть принца Філіпа. Відомо, що королівська сім’я влаштувала Гаррі холодний прийом під час його нетривалого перебування на батьківщині.

День народження королеви Єлизавети II

Британській королеві Єлизаветі II виповнилося 95 років 21 квітня.

Відомо, що Єлизавета не відзначатиме день народження. Вона дотримується жалоби через смерть свого чоловіка, 99-річного принца Філіпа.

Джерело: Daily Mail

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