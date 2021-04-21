Український актор і учасник студії Дизель Шоу Євген Гашенко розповів про зміни під час карантину та життя у приватному будинку.

Також в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Євген зізнався, чому рідко ділиться особистими фотографіями у соціальних мережах і як гумор допомагає впоратися зі складними ситуаціями в житті.

– Як для вас пройшов цей карантинний рік? Рік, коли пандемія вже стала частиною нашого життя.

– Пандемія підштовхнула мене виїхати скоріше з міста і показала всю красу життя у приватному будинку. У минулому році ми зняли будинок на період карантину, пожили там трохи і нам сподобалося. Цього разу ми знову вирішили переїхати з квартири.

Також я почав більше стежити за собою і своїм здоров’ям. Почав більше приділяти часу спорту, харчуванню, настрою та внутрішнього стану. Щоб не йти в депресивні думки важливо думати про хороше та підтримувати організм.

– Попри відсутність турів і концертів, з’явилися якісь нові проекти?

– Звичайно, у нас в студії з’явився новий формат Dizel Night. Також ми продовжуємо знімати серіали На трьох, Вижити за будь-яку ціну. Ті проекти, які були, вони нікуди не поділися.

Зараз активно розвиваються інтернет-формати. Але в TikTok я особливо нічого не публікую, в Instagram теж не багато особистого життя.

– Ви мало публікуєте особистого, тому що у вас є чіткий поділ між сім’єю та роботою?

– Так, коли щось стосується роботи, я це більш охоче публікую. Коли це стосується особистого життя, я три рази перегляну і подумаю треба це комусь чи ні.

Тому особливо приватне я рідко викладаю. Розумію, що треба це потихеньку робити, але не дуже хочу.

– Ви хочете залишити якусь зону відпочинку для себе?

– Так, оскільки люди люблять попліткувати в коментарях. Я розумію, що коли почну викладати щось особисте, то вже почну підставлятися.

А з іншого боку, хочеться щоб люди побачили більше нашої роботи: як відбуваються репетиції, зйомки. Я думаю, що підписникам цікавіше зазирнути за лаштунки, ніж подивитися, якого кольору у мене вдома шпалери або як звуть мого собаку.

– У вас є собака? Ви завели його вже коли в будинок переїхали?

– Так, у мене є собака коргі по кличці Платон та кіт сфінкс на прізвисько Лимон. Вони вже дуже давно у нас.

– Як вам життя в будинку загалом? Чи займаєтеся садом або городом?

– Загалом, дуже добре. У минулому році, я посадив газон своїми руками. Також з дружиною ми садили цибулю та зелень. Щось виросло, щось ні.

Зараз вже менше хочеться городу. Ми можемо посадити щось найпростіше, наприклад зелену цибулю, часник, помідори і огірки. Ось коли свій будинок з’явиться, тоді вже буду займатися садом та всім іншим.

– Як ви думаєте, чи дійсно гумор є певним рятувальним кругом, оскільки навіть у найскладніші часи люди не перестають жартувати?

– Звичайно, гумор – це невід’ємна частина життя. І люди, які щодня стикаються з неприємностями, згладжують весь негатив за допомогою гумору. Наприклад, у лікарів це в основному чорний гумор. Вони вже бачили стільки всього, що починають над цим жартувати і простіше до всього ставиться.

І коли ми бачимо, що в нашій країні відбувається щось не те, ми за допомогою гумору починаємо це прикрашати. Ми показуємо, що не все так погано і з усього можна посміятися. Тоді у людей проходить паніка, страх і з’являється надія, що все буде добре.

– Що може стати темою для гумору, жартів і виступів?

– Для цього потрібен якийсь інфопривід, в першу чергу. Щось, що відбулося насправді. Щоб це була не наша фантазія, а реальність, за яку можна зачепитися. Це можуть як побутові, так і соціальні теми: підвищення тарифів, хабарі або зарплати чиновників.

Ми беремо те, що відбувається навколо нас і дивимося на це з точки зору гумору. Ми можемо жартувати на будь-які теми, крім хвороб та нещасних випадків.

Що відомо про Євгена Гашенка

Український актор Євген Гашенко є одним із творців студії Дизель Шоу. Також Євген бере участь у зніманнях серіалів Вижити за будь-яку ціну, Папаньки та скетч-шоу На трьох.

Актор одружився із дизайнером одягу Ольгою Гашенко у 2013 році. Пара виховує сина Івана.

Фото: Євген Гашенко