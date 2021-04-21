Українська співачка Надя Дорофеєва розповіла про своє перше кохання та зізналася, чому в них з Володимиром Дантесом немає дітей.

Артистка поділилася, що в 16 років пережила нерозділене кохання.

– Це було моє перше кохання. Мене покинув хлопець і я дуже страждала. Він зробив одну правильну річ – перестав взагалі зі мною спілкуватися. Це було жорстоко, але він розумів, що я дуже закохана та ці почуття нерозділені, – сказала Надя.

Дорофеєва розповіла, що після болісного розлучення вона плакала щодня протягом місяця. Але час її вилікував.

– Я вдячна цій ситуації. Чомусь ми так влаштовані, що тільки через біль знаходимо щастя. Саме так сталося і в моєму житті, – зізналася артистка.

Співачка заміжня за Володимиром Дантесом вже шість років. Пара узаконила свої стосунки в 2015 році. Однак у них досі немає дітей, оскільки вони хочуть усвідомлено підійти до цього питання.

– Мене кар’єра ніколи не зупиняла в питанні дітей, як дехто думає. Просто ми поки що з Вовою не готові. Ми хочемо зробити це не через натиск людей, а за власним бажанням, – зізналася Надя.

Як змінювалася Надя Дорофеєва

Сьогодні Надя Дорофеєва – одна з найпопулярніших і найвідоміших співачок України. Протягом своєї співочої кар’єри виконавиця експериментувала не тільки з іміджем, а й з музикою.

Справжнє визнання до артистки прийшло тоді, коли вона була частиною дуету Время и Стекло. Як змінилася Надя Дорофеєва – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Надя Дорофеєва