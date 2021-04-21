Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вакцинувалася від коронавірусу в техаській дитячій лікарні Scottish Rite for Children. Для щеплення зірка обрала вакцину Pfizer.
На своїй сторінці в Instagram Лілія Подкопаєва показала фото вакцинації та зізналася, що після процедури почувається добре.
– Сьогодні я вакцинувалася. Я сподіваюся, що ви теж це зробите. Дякую, лікарю Рейснер, за вашу службу! Я тішуся, що зробила щеплення вакциною #Pfizer. Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації і всім, хто робить щеплення, – написала Подкопаєва.
Також Лілія зізналася, що спочатку у неї були сумніви щодо вакцинації, але загалом вона ні про що не шкодує.
У коментарях підписники підтримали гімнастку та побажали їй здоров’я.
– Чесно, у мене були сумніви щодо вакцинації, але, поспілкувавшись з лікарями, я зробила усвідомлений крок! Поки все добре, але я прислухаюся до себе, – зізналася Лілія.
Що відомо про вакцину Pfizer
Вакцина BNT162b2 розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Для максимальної ефективності потрібно дві дози, інтервал – 21 день.
Серед побічних ефектів серйозних ускладнень не відзначалося. Детальніше про вакцину Pfizer – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Лілія Подкопаєва