Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вакцинувалася від коронавірусу в техаській дитячій лікарні Scottish Rite for Children. Для щеплення зірка обрала вакцину Pfizer.

На своїй сторінці в Instagram Лілія Подкопаєва показала фото вакцинації та зізналася, що після процедури почувається добре.

– Сьогодні я вакцинувалася. Я сподіваюся, що ви теж це зробите. Дякую, лікарю Рейснер, за вашу службу! Я тішуся, що зробила щеплення вакциною #Pfizer. Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації і всім, хто робить щеплення, – написала Подкопаєва.

Також Лілія зізналася, що спочатку у неї були сумніви щодо вакцинації, але загалом вона ні про що не шкодує.

У коментарях підписники підтримали гімнастку та побажали їй здоров’я.

– Чесно, у мене були сумніви щодо вакцинації, але, поспілкувавшись з лікарями, я зробила усвідомлений крок! Поки все добре, але я прислухаюся до себе, – зізналася Лілія.

Що відомо про вакцину Pfizer

Вакцина BNT162b2 розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Для максимальної ефективності потрібно дві дози, інтервал – 21 день.

Серед побічних ефектів серйозних ускладнень не відзначалося. Детальніше про вакцину Pfizer – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Лілія Подкопаєва