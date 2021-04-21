PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Зробила усвідомлений крок: Лілія Подкопаєва вакцинувалася від Covid-19

Лилия Подкопаева

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вакцинувалася від коронавірусу в техаській дитячій лікарні Scottish Rite for Children. Для щеплення зірка обрала вакцину Pfizer.

На своїй сторінці в Instagram Лілія Подкопаєва показала фото вакцинації та зізналася, що після процедури почувається добре.

– Сьогодні я вакцинувалася. Я сподіваюся, що ви теж це зробите. Дякую, лікарю Рейснер, за вашу службу! Я тішуся, що зробила щеплення вакциною #Pfizer. Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації і всім, хто робить щеплення, – написала Подкопаєва.

Також Лілія зізналася, що спочатку у неї були сумніви щодо вакцинації, але загалом вона ні про що не шкодує.

Читайте
Іванка Трамп вакцинувалася від Covid-19

У коментарях підписники підтримали гімнастку та побажали їй здоров’я.

– Чесно, у мене були сумніви щодо вакцинації, але, поспілкувавшись з лікарями, я зробила усвідомлений крок! Поки все добре, але я прислухаюся до себе, – зізналася Лілія.

Що відомо про вакцину Pfizer

Вакцина BNT162b2 розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Для максимальної ефективності потрібно дві дози, інтервал – 21 день.

Серед побічних ефектів серйозних ускладнень не відзначалося. Детальніше про вакцину Pfizer – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Лілія Подкопаєва

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка