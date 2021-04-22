Українська співачка Настя Каменських презентувала п’яту серію свого реаліті-шоу Девочки рулят. У новому епізоді Потап приревнував виконавицю до свого друга.

Потап зробив Каменських сюрприз і прилетів до неї в Мексику. Він написав для виконавиці латиноамериканську пісню та вони вирушили на студію звукозапису.

– Головний сюрприз був від мене – це те, що я написав Насті пісню. Коли ми зайшли на студію, вона так включилася в процес, що ми написали ще один трек іспанською. Вона не просто творила, з неї був потік свідомості, який ми встигли зафіксувати в словах та нотах, – сказав чоловік артистки.

Після цього між подружжям сталося непорозуміння. Каменських повідомила артисту, що до них з дівчатками в гості приїде його друг Олександр.

– Ви повинні були бути тільки дівчатами. Чому раптом він з’являється? Тепер це не просто дівочий клуб, а Девочки рулят і Олександр, – обурився Потап.

Улагодивши конфлікт, пара вирушила на віллу, яку Каменських орендує зі своєю мамою Лідією, подругою Анею та помічницями Лєрою та Ілоною.

Мама виконавиці приготувала для Потапа борщ. Серія закінчилася тим, що вони вирушили всі разом пити текілу, шампанське та вечеряти.

Реаліті-шоу Девочки рулят

Зйомки реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят проходять у місті Тулум (Мексика).

У цьому проекті виконавиця не тільки ділиться з шанувальниками моментами свого життя, а й перезавантажується після складного періоду.

У першому сезоні digital-реаліті 10 серій, які виходять щовівторка та щочетверга о 10.00 на YouTube-каналі артистки.

Фото: Настя Каменських