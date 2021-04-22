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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Девочки рулят і Олександр: Потап приревнував Каменських до друга

Анастасия Каменских

Українська співачка Настя Каменських презентувала п’яту серію свого реаліті-шоу Девочки рулят. У новому епізоді Потап приревнував виконавицю до свого друга.

Потап зробив Каменських сюрприз і прилетів до неї в Мексику. Він написав для виконавиці латиноамериканську пісню та вони вирушили на студію звукозапису.

– Головний сюрприз був від мене – це те, що я написав Насті пісню. Коли ми зайшли на студію, вона так включилася в процес, що ми написали ще один трек іспанською. Вона не просто творила, з неї був потік свідомості, який ми встигли зафіксувати в словах та нотах, – сказав чоловік артистки.

Після цього між подружжям сталося непорозуміння. Каменських повідомила артисту, що до них з дівчатками в гості приїде його друг Олександр.

– Ви повинні були бути тільки дівчатами. Чому раптом він з’являється? Тепер це не просто дівочий клуб, а Девочки рулят і Олександр, – обурився Потап.

Улагодивши конфлікт, пара вирушила на віллу, яку Каменських орендує зі своєю мамою Лідією, подругою Анею та помічницями Лєрою та Ілоною.

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Мама виконавиці приготувала для Потапа борщ. Серія закінчилася тим, що вони вирушили всі разом пити текілу, шампанське та вечеряти.

Реаліті-шоу Девочки рулят

Зйомки реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят проходять у місті Тулум (Мексика).

У цьому проекті виконавиця не тільки ділиться з шанувальниками моментами свого життя, а й перезавантажується після складного періоду.

У першому сезоні digital-реаліті 10 серій, які виходять щовівторка та щочетверга о 10.00 на YouTube-каналі артистки.

Фото: Настя Каменських

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