Екс-чемпіонка UFC Ронда Роузі вагітна

Зірка змішаних єдиноборств Ронда Роузі оголосила про свою вагітність. Вона вперше стане мамою.

34-річна боєць ММА та її 38-річний чоловік Тревіс Браун повідомили, що готуються стати батьками.

За словами Ронди, вона наразі знаходиться на четвертому місяці вагітності.

– Це був доволі довгий шлях. І ми раді поділитися з вами цією новиною та сказати, що ми з містером Брауном очікуємо появи дитини на світ 22 вересня, – написала Роузі в Instagram.

Це первісток Ронди, а ось у її чоловіка вже є двоє синів від попереднього шлюбу.

Ронда Роузі вийшла заміж

Легенда жіночих боїв ММА Ронда Роузі вийшла заміж за свого колегу Тревіса Брауна в 2017 році. Весілля молодята відіграли на Гаваях.

Ронда була одягнена в білу сукню з відкритою спиною та мереживами, а Тревіс обрав для церемонії білу сорочку, кремові штани та жилетку.

Фото: Ронда Роузі