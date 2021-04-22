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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Почувалася нещасною: причина розставання Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса

Лопес и Родригес

Стали відомі нові деталі розриву стосунків американської співачки Дженніфер Лопес та бейсболіста Алекса Родрігеса. За словами інсайдерів, причиною розставання стала відсутність довіри між парою.

Саме Дженніфер Лопес стала ініціатором розриву стосунків. Останнім часом співачка почувалася нещасною.

– Дженніфер зрозуміла, що не в її інтересах залишатися у цих стосунках. Вона не могла повністю довіряти йому. Вона наполягла на їх розставанні, оскільки було дуже багато невирішених питань, – зазначили інсайдери.

Після розриву Лопес та Родрігес намагаються підтримувати дружні стосунки.

– Вони поважають один одного, але їх шляхи розійшлися. Дженніфер і раніше була в таких складних ситуаціях. Вона не з тих, хто сидить і плаче. Діти роблять її найщасливішою, тому у неї все добре, – пише People.

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес розійшлися

Співачка Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес розійшлися після чотирьох років стосунків. Про це вони публічно оголосили в ефірі телешоу Today.

Перші чутки про труднощі у стосунках зіркової пари з’явилися ще всередині березня. Але тоді Лопес та Родрігес наголосили на тому, що вони працюють над своїми проблемами.

Джерело: People

Фото: Depositphotos

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