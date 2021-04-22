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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Вона дуже старалася: Кріссі Тейген розповіла, як Кім Кардаш’ян переносить розлучення

Крисси Тейген

Американська модель Кріссі Тейген розповіла, як її подруга, зірка реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians Кім Кардаш’ян відчуває себе після розлучення.

За словами Тейген, Кім довго намагалася зберегти шлюб. Наразі вона відпустила цю ситуацію та відчуває себе добре.

– У неї все добре. Дуже сумно, що в них все так вийшло. Я була впевнена, що вони назавжди разом, Кім дуже старалася для цього, – сказала Тейген.

Також Кріссі розповіла, що екс-чоловік її подруги Каньє Вест останнім часом зник з поля зору та з ним складно зв’язатися.

Розлучення Кім Кардашьян і Каньє Веста

У лютому в мережу потрапила заява про розірвання шлюбу Кім Кардаш’ян і Каньє Уеста. У графі причина розлучення зірка реаліті-шоу вказала непримиренні розбіжності.

Кім і Каньє одружилися в 2014 році. Екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго і Псалма.

Фото: Кріссі Тейге

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