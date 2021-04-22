Американська модель Кріссі Тейген розповіла, як її подруга, зірка реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians Кім Кардаш’ян відчуває себе після розлучення.
За словами Тейген, Кім довго намагалася зберегти шлюб. Наразі вона відпустила цю ситуацію та відчуває себе добре.
– У неї все добре. Дуже сумно, що в них все так вийшло. Я була впевнена, що вони назавжди разом, Кім дуже старалася для цього, – сказала Тейген.
Також Кріссі розповіла, що екс-чоловік її подруги Каньє Вест останнім часом зник з поля зору та з ним складно зв’язатися.
Розлучення Кім Кардашьян і Каньє Веста
У лютому в мережу потрапила заява про розірвання шлюбу Кім Кардаш’ян і Каньє Уеста. У графі причина розлучення зірка реаліті-шоу вказала непримиренні розбіжності.
Кім і Каньє одружилися в 2014 році. Екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго і Псалма.
Фото: Кріссі Тейге