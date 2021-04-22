Конкурс Міс Україна-2021 відбудеться в жовтні у Палаці Україна. Про це повідомила глава комітету конкурсу Вероніка Щіпцова.

Вона зазначила, що організатори збільшили призовий фонд до 1 млн грн. Крім цього, всі учасниці отримають цінні призи та подарунки.

– 25 фіналісток боротимуться за головний приз – бажаний титул Міс Україна, ексклюзивну корону і 500 тис. грн. Власниці титулу Міс Земля і Міс Інтернешнл отримають грошові винагороди по 250 тис. грн кожна, – зазначила Щіпцова.

Організатори заходу проведуть відкриті кастинги у найбільших містах України. Відтепер заявку на участь можуть подати дівчата від 17 до 26 років.

– Для того, щоб потрапити на конкурс необхідно лише заповнити анкету на сайті missukraine.ua, після цього кастинг-менеджери зв’язуються з потенційними претендентками. Щодо відкритих кастингів – достатньо лише прийти у певне місце і заповнити анкету, – розповіла глава комітету конкурсу.

Спеціальними гостями стануть глава міжнародної ювелірної компанії Jacob & Co Джейкоб Арабо та посол Міжнародного союзу охорони природи Юхан Нільсон.

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Основні вимоги до учасниць конкурсу:

ріст від 168 см;

вік – від 17 до 26 років;

громадянство України;

не мати дітей;

не бути заміжньою зараз або в минулому.

Також кастинг-менеджери звертатимуть увагу на особисті якості конкурсанток, рівень знання англійської та української мов, активну соціальну позицію та бажання брати участь у різних соціальних проектах.

Переможниця Міс Україна -2021 представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Міс світу в грудні в Пуерто-Рико.

Ястремська про конкурс Міс Всесвіт і пластику

Переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизавета Ястремська розповіла про підготовку до міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт та зізналася, як ставиться до пластичних операцій.

Дівчина наголосила, що участь у конкурсі – мрія її дитинства. Щоб мати гарний вигляд на сцені Єлизавета активно займається спортом та дотримується правильного харчування.

Також Ястремська розповіла, що ніколи не робила пластичних операцій, оскільки їй подобається натуральна краса.

Фото: Depositphotos