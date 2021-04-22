Напередодні Великодня українська акторка Ольга Сумська поділилася рецептом паски без дріжджів.
На сторінці в Instagram зірка оприлюднила допис, у якому показала процес приготування та запевнила, що рецепт тіста дуже легкий.
Інгредієнти:
- 5 яєць
- 180 гр молока
- 230 гр масла
- 12 гр розпушувача
- 440 гр борошна
- 200 гр цукру
- цедра лимона і цукати
Приготування
Збити 5 яєць з цукром. Збивати 3-4 хвилини міксером, поки не з’явиться піна. Додати тепле молоко, вершкове масло і продовжити збивати на низьких обертах.
Окремо змішати борошно з маленькою пачкою розпушувача і додавати до збитих яєць частинами, повільно збиваючи міксером. Після цього в тісто додати потерту цедру одного лимона, цукати і акуратно перемішати.
Перекласти тісто у паперові або звичайні форми (металеві треба змастити маслом) трохи більше, ніж наполовину. Випікати 40-45 хв при температурі 180 градусів. Прикрашати глазур’ю і сухофруктами за смаком.
Ольга Сумська показала свої дитячі фотографії
Акторка Ольга Сумська поділилася архівними фотографіями на своїй сторінці в Instagram.
Артистка показала себе у 12-річному віці та зізналася, що насолоджується чорно-білими ретро-знімками. Ольга вважає, що цифрові технології не зрівняються з надрукованими світлинами.
Фото: Ольга Сумська