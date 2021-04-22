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Валентина Чорна |

Як спекти паску без дріжджів – рецепт Ольги Сумської

Ольга Сумська

Напередодні Великодня українська акторка Ольга Сумська поділилася рецептом паски без дріжджів.

На сторінці в Instagram зірка оприлюднила допис, у якому показала процес приготування та запевнила, що рецепт тіста дуже легкий.

Інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 180 гр молока
  • 230 гр масла
  • 12 гр розпушувача
  • 440 гр борошна
  • 200 гр цукру
  • цедра лимона і цукати

Приготування

Збити 5 яєць з цукром. Збивати 3-4 хвилини міксером, поки не з’явиться піна. Додати тепле молоко, вершкове масло і продовжити збивати на низьких обертах.

Окремо змішати борошно з маленькою пачкою розпушувача і додавати до збитих яєць частинами, повільно збиваючи міксером. Після цього в тісто додати потерту цедру одного лимона, цукати і акуратно перемішати.

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Перекласти тісто у паперові або звичайні форми (металеві треба змастити маслом) трохи більше, ніж наполовину. Випікати 40-45 хв при температурі 180 градусів. Прикрашати глазур’ю і сухофруктами за смаком.

Ольга Сумська показала свої дитячі фотографії

Акторка Ольга Сумська поділилася архівними фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

Артистка показала себе у 12-річному віці та зізналася, що насолоджується чорно-білими ретро-знімками. Ольга вважає, що цифрові технології не зрівняються з надрукованими світлинами.

Фото: Ольга Сумська

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