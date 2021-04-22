Український хореограф Олена Шоптенко розповіла, як у підлітковому віці стала жертвою домагань у метро.

За словами Шоптенко, вперше про те, що хтось чужий може тебе чіпати не спитавши, вона дізналася в 15 років.

– Якийсь дорослий чоловік у метро вирішив, що може чіпати дитину та не соромився це робити. Тоді я втекла, оскільки знала, що це не нормально, але побоялася щось сказати або зробити, – зізналася Олена.

Шоптенко наголосила, що наразі б вона вже не пішла від сорому в інший кінець вагону, а зробила б все для того, щоб цей чоловік запам’ятав їх зустріч.

– Це не флірт, не привід усміхатися і вже точно не причина, щоб посміятися з друзями. Це домагання. Потрібно робити все, що можна, щоб захистити себе, – сказала хореограф.

Закон про покарання за сексуальне насильство

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Також позбавляє права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Фото: Олена Шоптенко