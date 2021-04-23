Український співак Олег Винник та переможниця вокального талант-шоу Х-Фактор 10 Еліна Іващенко презентували дуетну пісню Діаманти.

Про прем’єру чуттєвого треку Винник повідомив на своїй сторінці в Instagram. Артист назвав Еліну дуже талановитою вокалісткою та зазначив, що познайомився з дівчиною понад рік тому.

– Це яскравий мелодійний трек у гармонійному поєднанні двох діамантових голосів, – написав артист.

У коментарях шанувальники привітали артиста з прем’єрою та зазначили, що пісня дуже ніжна та мелодійна.

Олег Винник про концерти в Росії

Співак Олег Винник зізнався, що концерти в Росії суперечать його правилам.

За словами артиста, його часто запрошують із виступами до країни-агресора. Проте виконавець завжди відмовляється, адже має чітку позицію з цього приводу.

Фото: Олег Винник