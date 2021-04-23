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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Дженніфер Лопес зізналася, якого чоловіка хоче бачити поряд

Дженнифер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес розповіла, яким повинен бути її майбутній бойфренд. За словами зірки, вона готова почати стосунки лише з тим чоловіком, якому зможе повністю довіряти.

Знаменитість шукає партнера, який не буде викликати у неї сумнівів навіть попри відстань та різні життєві обставини.

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Також для Лопес важливо, щоб її майбутній обранець був готовий інвестувати кошти в зірку та її кар’єру.

– Вона хоче партнера, який буде готовий в неї інвестувати. А також того, кому вона зможе довіряти, навіть коли її коханого немає поруч, – пише US Magazine.

Причина розставання Лопес та Родрігеса

За словами інсайдерів, причиною розставання Лопес та Родрігеса стала відсутність довіри між парою.

Саме Дженніфер Лопес стала ініціатором розриву стосунків, оскільки останнім часом співачка почувалася нещасною. Після розставання Лопес та Родрігес намагаються залишатися друзями.

Джерело: US Magazine

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