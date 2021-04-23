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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Гурт The Hardkiss переніс концерт на НСК Олімпійський – нова дата шоу

The Hardkiss

Український рок-гурт The Hardkis переніс свій перший концерт на НСК Олімпійський, який мав відбутися 29 травня. Причиною стало продовження карантину в Києві до 30 червня.

Фронтвумен гурту Юлія Саніна повідомила, що шоу Десять відбудеться 18 червня 2022 року.

– Шоу Десять переноситься на 2022 рік! Для нас вкрай важливо зберегти атмосферу рок-концерту, яка неможлива без фан-зон. Нова дата ексклюзивного шоу – 18 червня 2022 року. До зустрічі, – написала Саніна.

Юлія зазначила, що всі придбані раніше квитки дійсні на нову дату.

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Також гурт The Hardkiss готує спеціальний подарунок для своїх шанувальників – онлайн-презентацію нового альбому.

Тіна Кароль скасувала концерти

Українська співачка Тіна Кароль неочікувано скасувала концерти, які були заплановані у містах України.

Зірка не повідомила причину такого рішення, але зазначила, що це залежить не від неї. Співачка попросила вибачення у шанувальників, які чекали на її виступ, а також побажала всім здоров’я.

Фото: Юлія Саніна

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