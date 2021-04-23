Весна 2021 року традиційно розпочалася у супроводі найромантичнішого реаліті-шоу Холостяк. Для телеканалу СТБ це вже 11 сезон.

Головним героєм нового сезону став 31-річний харківський бізнесмен Михайло Заливако.

Старт сезону став несподіванкою для всіх. Адже під час першої вечірки Холостяк залишив всіх дівчат. Учасниць розділили на два будинки. Обидві компанії зустрілися тільки наприкінці третього тижня.

Якраз у третьому ефірі Михайло відправив додому рекордну кількість дівчат. В результаті у шоу залишилися 12 учасниць.

З кожним випуском учасниць стає все менше. На цей момент, за серце холостяка борються сім дівчат.

Список учасниць шоу Холостяк 11:

Юлія Бельченко

Анна Богдан

Джессіка Чегі

Катерина Жук (залишила проект)

Вікторія Завгородня (залишила проект)

Анна Гузєєва (залишила проект)

Розалі Номбре

Юлія Карнаух (залишила проект)

Тетяна Шевцова

Олександра Миколюк (залишила проект)

Єлизавета Крутікова (залишила проект)

Дарія Ставнича

Холостяк 11 сезон

Головним героєм довгоочікуваного романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 став харківський бізнесмен – Михайло Заливако. Він народився 28 вересня 1989 року в Харкові в родині провізорів. Чоловік не уявляє свого життя без бізнесу – Заливако досяг значного успіху в кар’єрі та активно розвиває власну логістичну компанію.

Проте Михайло зізнається, що, попри успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання. Саме з цією метою чоловік пішов на проект романтичного реаліті.