Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко в День книги, 23 квітня, поділилася списком творів, які радить прочитати кожному.

За словами Нати, в житті кожного була книга, від якої складно відірватися та яку невтомно переповідаєш іншим. Саме з таких творів зароджується любов до літератури.

– 23 квітня в світі відзначають День книги – одного з найкращих винаходів людства. На честь цього я хочу поділитися списком творів, – сказала Жижченко.

Артистка радить до прочитання:

Замок, Франц Кафка;

Тріумфальна арка, Еріх Марія Ремарк:

У війни не жіноче обличчя, Чорнобильська молитва та Час секонд-хенд, Світлана Алексієвич;

1984, Джордж Орвелл;

451 градус за Фаренгейтом, Рей Бредбері.

Ната наголосила, що незважаючи на досить попсову добірку книг, це ті твори, яким вдалося зобразити та змінити час.

Книги, які варто прочитати

Сьогодні, 23 квітня, святкують Всесвітній день книги і авторського права, який відзначається з 1996 року.

Топ-5 книг, які варто прочитати в 2021 році – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Ната Жижченко