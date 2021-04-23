Українська акторка Наталія Сумська розповіла про напружені стосунки з молодшою сестрою Ольгою Сумською. За словами артистки, вони не спілкуються через різний стиль життя та політичні погляди.

В одному з останніх інтерв’ю Наталія Сумська зізналася, що зустрічаються сестри лише на сімейних святах.

– Ми в одній галузі працюємо, у нас є певні пріоритети і стиль життя. Вочевидь, він різний. Не без політики, безумовно. Я не можу вказувати людям, як їм жити. Я обираю так, хтось обирає інакше, – розповіла Сумська.

Акторка додала, що вони навіть не телефонують одна одній через брак вільного часу.

Також Наталія не схвалює те, що кожен свій крок Ольга Сумська демонструє у соціальних мережах.

– Все життя Олі ми бачимо у Facebook. Майже кожен її крок відбивається на публіці. Немає проблеми побачити, що вона робить ледь не кожної хвилини. У мене інший погляд на це, – зізналася акторка.

Ольга Сумська показала дитячі фотографії

Акторка Ольга Сумська поділилася дитячими фотографіями та зізналася, що насолоджується чорно-білими ретро-знімками.

На сторінці в Instagram зірка показала себе у 12-річному віці. За словами Ольги, цифрові технології ніколи не зрівняються з надрукованими світлинами.

Джерело: Зірковий шлях