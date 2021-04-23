Український гурт KAZKA презентував новий кліп на пісню М’ята. Відеоролик знято в жанрі фентезі.

У треку М’ята розповідається про казкову дівчину та її закоханість. Події в відеокліпі починаються в супермаркеті та продовжуються в чарівному світі, куди потрапляє головна героїня – солістка гурту Олександра Зарицька.

Дівчина всім серцем вірить у дива, тому опиняється серед казкових і містичних істот. Потрапивши в чарівний світ, вона перетворилася на ельфійку з гострими вухами.

– Колись дуже давно світ людей та світ чарів мирно співіснували. Магія не була чужою людям, а чарівні істоти їх не лякали. Проте минали століття, люди дедалі більше будували, дедалі більше вигадували й дедалі менше помічали дива навколо, допоки й зовсім перестали їх бачити, – написали на YouTube-каналі гурту.

Режисером кліпу став Сергій Ткаченко.

Інтерв’ю з Олександрою Зарицької

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла про свої інтимні татуювання, виступ на Євробаченні в 2019 році та ставлення до одностатевих шлюбів.

Співачка зізналася, кого вважає талановитими артистами в Україні та сказала, скільки витрачає на шопінг щомісяця.