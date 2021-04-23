PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Світ людей та чарівництва: гурт KAZKA презентував новий кліп

Олександра Зарицька

Український гурт KAZKA презентував новий кліп на пісню М’ята. Відеоролик знято в жанрі фентезі.

У треку М’ята розповідається про казкову дівчину та її закоханість. Події в відеокліпі починаються в супермаркеті та продовжуються в чарівному світі, куди потрапляє головна героїня – солістка гурту Олександра Зарицька.

Дівчина всім серцем вірить у дива, тому опиняється серед казкових і містичних істот. Потрапивши в чарівний світ, вона перетворилася на ельфійку з гострими вухами.

– Колись дуже давно світ людей та світ чарів мирно співіснували. Магія не була чужою людям, а чарівні істоти їх не лякали.

Проте минали століття, люди дедалі більше будували, дедалі більше вигадували й дедалі менше помічали дива навколо, допоки й зовсім перестали їх бачити, – написали на YouTube-каналі гурту.

Режисером кліпу став Сергій Ткаченко.

Інтерв’ю з Олександрою Зарицької

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла про свої інтимні татуювання, виступ на Євробаченні в 2019 році та ставлення до одностатевих шлюбів.

Співачка зізналася, кого вважає талановитими артистами в Україні та сказала, скільки витрачає на шопінг щомісяця.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка