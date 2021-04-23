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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Трохи смутку і меланхолії: Джамала випустила альбом 5:45

Джамала

Українська співачка Джамала презентувала альбом 5:45. До нового EP зірки увійшли пісні, які вона писала протягом двох років.

За словами Джамали, альбом 5:45 відрізняється душевністю та меланхолійністю. Нова робота співачки налічує п’ять треків.

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Всі композиції зірка створювала разом з електронними музикантами.

– Мені здається, багатьом з вас 5:45 буде співзвучний в емоційному плані. Хтось, щоб розібратися у собі, ходить до психологів, менторів або коучів.

Мені ж в цьому допомагає написання пісень. Коли пишу музику, тексти, мелодію, ритм – я ніби йду до вас в гості і розповідаю про все, що мене турбує, – зізналася Джамала.

Джамала про гонорари після Євробачення

Співачка Джамала розповіла про гонорари та колаборацію з Біллі Айліш.

Зірка зізналася, що саме після перемоги у пісенному конкурсі Євробаченні її гонорари збільшилися. За одну пісню вона могла отримати €50 тис.

Також Джамала зазначила, що їй дуже подобається творчість Біллі Айліш і в майбутньому вона хотіла б заспівати з нею.

Фото: Джамала

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