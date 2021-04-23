Українська співачка MARUV презентувала новий кліп спільно з румунським діджеєм Sickotoy на пісню Call 911.

Відеокліп знятий в еротичному стилі, всі події відбуваються в старій будівлі. MARUV, одягнута у шкіряний плащ, постала у кліпі в ролі сексуальної дівчини, яка весь час намагається спокусити головного героя – діджея Sickotoy.

У деяких сценах артистка з’являється у спідній білизні й танцює тверк у стрингах.

Учасниці балету MARUV також з’явилися в ролику. Дівчата брали участь у сценах, де показаний секс у борделі.

Режисером відеоролика став Серж Вейн.

MARUV презентувала кліп на ремейк пісні з 90-х

У березні MARUV презентувала кліп на пісню Сrush. Цей трек є ремейком пісні Сrush американської співачки Дженніфер Пейдж.

MARUV зізналася, що відеоролик дався їй нелегко.

Фото: MARUV