Українська акторка Наталія Сумська зізналася, що утримує свою 38-річну доньку Дарину від шлюбу з Анатолієм Хостікоєвим.

За словами акторки, у неї досить непрості стосунки з дочкою. Дарина шість років працювала в Академічному ансамблі Державної прикордонної служби України, а після заміжжя пішла з роботи.

Чоловік Дарини, музикант Юрій Трофименко, помер три роки тому. І тепер Наталія має утримувати свою доньку та 11-річну онуку.

– Зараз я повністю опікуюся донькою та онукою. Всі проблеми повинна вирішувати я. Вона не працює. Вона просто живе на світі і сподівається, що я їй надам всі можливості. Це було свого часу і у її тата, який постійно чекав, що його кудись запросять або щось запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось. Я зовсім інша людина, будь-яка робота мені приємна, – розповіла Наталія.

Чому Ольга Сумська не спілкується з сестрою

Українська акторка Наталія Сумська розповіла про стосунки з Ольгою Сумською. За словами артистки, сестри не спілкуються через різний стиль життя та політичні погляди.

Також Наталія додала, що вони навіть не телефонують одна одній через брак вільного часу.

Джерело: Зірковий шлях