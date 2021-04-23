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Валентина Чорна |

Вона просто живе на світі: Наталія Сумська зізналася, що утримує 38-річну доньку

Наталия Сумская

Українська акторка Наталія Сумська зізналася, що утримує свою 38-річну доньку Дарину від шлюбу з Анатолієм Хостікоєвим.

За словами акторки, у неї досить непрості стосунки з дочкою. Дарина шість років працювала в Академічному ансамблі Державної прикордонної служби України, а після заміжжя пішла з роботи.

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Чоловік Дарини, музикант Юрій Трофименко, помер три роки тому. І тепер Наталія має утримувати свою доньку та 11-річну онуку.

– Зараз я повністю опікуюся донькою та онукою. Всі проблеми повинна вирішувати я. Вона не працює. Вона просто живе на світі і сподівається, що я їй надам всі можливості.

Це було свого часу і у її тата, який постійно чекав, що його кудись запросять або щось запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось. Я зовсім інша людина, будь-яка робота мені приємна, – розповіла Наталія.

Чому Ольга Сумська не спілкується з сестрою

Українська акторка Наталія Сумська розповіла про стосунки з Ольгою Сумською. За словами артистки, сестри не спілкуються через різний стиль життя та політичні погляди.

Також Наталія додала, що вони навіть не телефонують одна одній через брак вільного часу.

Джерело: Зірковий шлях

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