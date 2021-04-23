Українська співачка Ані Лорак, яка проживає та активно будує кар’єру в Росії, розповіла, чому припинила співпрацю з Костянтином Меладзе. Вона була підопічною продюсера в 2007 році.

Після того, як Ані Лорак пішла від свого першого продюсера Юрія Фальоси в 2005 році, вона почала співпрацювати з Костянтином Меладзе. Однак їхня спільна робота тривала недовго.

– Сталося те, що Костя, як я думаю, відчував до мене симпатію. Будь я іншою людиною, можливо, життя пішло б по іншій злітній смузі. Я завжди була зі своїми поняттями та гідністю, – сказала Лорак.

За словами виконавиці, та робота й умови, які пропонував Меладзе, її не влаштовували.

– В певний момент він сказав, що мені ніхто не потрібен, я самостійна особистість і маю далі рухатися сама. Після того розмови не було, він просто обірвав усі контакти та заборонив своїм знайомим зі мною спілкуватися, тому що я не прийняла його умови, – зізналася артистка.

Лорак наголосила, що не хоче говорити про які конкретно умови йдеться. Однак сказала, що це особисте.

– Це той момент, коли тебе запитують: на що ти готовий піти заради популярності? Прозвучали умови, які він пропонував усім своїм артистам. Вони були готові, а я – ні. Всі ми дорослі люди та все розуміємо, – підсумувала співачка.

Ані Лорак презентувала кліп

Популярна виконавиця Ані Лорак представила кліп на пісню Наполовину. За словами зірки, цей трек для неї особливий.

У відеоролику Ані Лорак зіграла саму себе – артистку, яка зі сцени транслює історію свого життя.

Фото: Ані Лорак