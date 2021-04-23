Українська співачка Слава Камінська розповіла, чому розлучилася зі своїм першим чоловіком, бізнесменом Євгеном. А також зізналася в тому, що пробувала наркотики.

За словами виконавиці, її перший шлюб не склався через те, що вона закохалася в режисера.

– Я прийшла та сказала йому про це чесно. В шлюбі ми були рік, але до цього довго дружили, що робимо донині, – розповіла Слава.

Співачка зазначила, що переконана в тому, що зраджують усі. Оскільки в її практиці було саме так.

– Мені зраджували всі, крім першого чоловіка. Але йому зрадила я, – сказала Камінська.

Також Слава зізналася, що пробувала всілякі заборонені речовини.

– Я в шоу-бізнесі дуже давно, тому пробувала всі наркотики, крім голки. Мені завжди було цікаво розкривати нову реальність і відчуття, – поділилася співачка.

Артистка прийшла до висновку, що хвилини задоволення після прийому заборонених речовин не варті того, щоб потім мучитися.

– У мене дуже важко проходили всі ці моменти після гулянок. Зібрати себе було складно, – сказала Камінська.

Слава Камінська презентувала кліп

Екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала кліп на пісню 911. Цей трек став першою сольною роботою співачки під псевдонімом Slava Kaminska.

У відеоролику Слава постала в нетиповому для себе образі – каре, обтислі легінси та боді з масивними аксесуарами.

Фото: Слава Камінська