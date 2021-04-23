Українська співачка Тіна Кароль випустила кліп на пісню Красиво. У ролику зірка з’явилася у яскравому халаті з глибоким декольте.

Відео на пісню Красиво було створено в стилі концертного виступу. Тіна Кароль постала на сцені з музикантами та балетом.

Для знімання кліпу співачка обрала лише один образ. Вона позувала у довгому яскраво-помаранчевому халаті з капюшоном. Свій зовнішній вигляд Тіна довершила туфлями на високих підборах.

– Зведу тебе з розуму прем’єрою кліпу на пісню Красиво, – написала Кароль.

Тіна Кароль презентувала новий кліп

Співачка Тіна Кароль презентувала новий кліп на пісню Хороший парень.

У ролику зірка постала в образі хлопця. Таким чином режисер кліпу хотів показати, як людина з сильною харизмою і талантом навіть із закритим обличчям може тримати увагу глядачів протягом усього відео.

Фото: Depositphotos