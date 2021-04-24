23 квітня на екрани вийшов восьмий випуск романтичного шоу Холостяк. Як пройшли побачення та хто покинув проект, розкажуть Факти ICTV.

Побачення з дівчатами

Восьмий тиждень Холостяка продовжився у гарячому Єгипті. Перше побачення Михайло провів з Дашою. На пару чекала прогулянка на верблюдах.

Після цього вони разом готували їжу – це стало несподіванкою для Даші, яка не надто любить цей процес. Холостяк відзначив, що з дівчиною йому дуже легко і невимушено.

Також Михайло зустрівся з Розалі та втілив одне з її бажань. Пара провела час екстремально, літаючи на парашутах з катера.

Пристрасть з Зайкою та звинувачення в ескорті

Побачення Михайла з Юлією-Зайкою було пристрасним та інтимним. Спочатку вони разом обирали парфум, а потім холостяк організував для дівчини відпочинок у СПА. Не обійшлося без гарячих поцілунків та дотиків.

Після повернення суперниці накинулися на Юлю зі звинуваченнями. Учасниці дорікнули їй у наданні ескорт-послуг, згадавши про поїздки за кордон з чоловіками.

– Хочете мене запитати, чи я ескортниця? – ні. Ескорт – це коли регулярно їздять, їм платять гроші … А коли це дві поїздки, то … Мені неприємно те, що мені приписують те, що не є правдою.

Викрадення Анни

На восьмому тижні романтичного шоу Михайло Заливако таємно викрав Анну Богдан з готельного номера. Таким чином він хотів довести дівчині, наскільки вона важлива для нього.

Минулого тижня Анна стала свідком його поцілунку з Джессікою, що її дуже образило. Холостяк запросив її на романтичну вечерю, а після довгих поцілунків до останнього не хотів з нею розлучатися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Хто покинув шоу Холостяк 11

Покинула проект Таня. Після чого головний герой шоу попрощався з Юлею, однак розмова та поцілунок виправили ситуацію. У результаті Михайло вирішив дати другий шанс учасниці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Холостяк 11 – що відомо про головного героя

Головним героєм шоу Холостяк 11 став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако. Він захоплюється горами та не уявляє свого життя без спорту.

На проект Михайло прийшов за тим, чого йому найбільше не вистачає, – за справжнім коханням.

Детальна біографія Михайла Заливако – у матеріалі Фактів ICTV