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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

Оскар 2021: де і коли дивитися церемонію

Оскар 2020 театр Долби

93-а церемонія нагородження Оскар пройде у ніч з 25 на 26 квітня у Лос-Анджелесі. Премія розпочнеться о 01.30 за київським часом з червоної доріжки.

Подивитися пряму трансляцію церемонії вручення Оскар-2021 можна на телеканалі ABC Television Network.

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Премія пройде одночасно на історичній Юніон стейшн в Лос-Анджелесі і в театрі Dolby з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Ведучими на церемонії стануть актори Бред Пітт і Зендея.

Премія Оскар 2021 пройде офлайн

Церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться у традиційному форматі.

Організатори впевнені, що зможуть гарантувати безпеку учасникам на заході. Також на премії діятиме система, яка дасть змогу отримувати своєчасні результати ПЛР-тестів на Covid-19.

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