У 2021 році 93 премія Оскар відбудеться у ніч з 25 на 26 квітня. Зазвичай церемонія проходить у лютому, але через пандемію коронавірусу її перенесли.

Найбільшу кількість номінацій на премію цьогоріч отримала драма Девіда Фінчера Манк. Фільми Батько, Мінарі, Іуда і чорний Месія, Земля кочівників, Звук металу і Суд над чиказькою сімкою також є рекордсменами, у них по шість номінацій.

У номінації на кращу чоловічу роль представлений покійний Чедвік Боузман. Фільм Ма Рейні: Мати блюзу – його остання робота.

Повний список номінантів на Оскар 2021

Кращий фільм

Батько

Іуда і чорний Месія

Манк

Мінарі

Земля кочівників

Суд над чиказькою сімкою

Звук металу

Дівчина, що подає надії

Кращий анімаційний фільм

Вперед

Подорож на Місяць

Баранчик Шон: Фермагеддон

Душа

Легенда про вовків

Кращий режисер

Томас Вітенберг (Ще по одній)

Девід Фінчер (Манк)

Лі Ісаак Чан (Мінарі)

Хлоя Чжао (Земля кочівників)

Еміральд Феннел (Дівчина, що подає надії)

Кращий актор

Різ Ахмед (Звук металу)

Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу)

Ентоні Гопкінс (Батько)

Гері Олдман (Манк)

Стівен Ян (Мінарі)

Краща актриса

Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)

Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)

Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)

Френсіс МакДорманд (Земля кочівників)

Кері Малліган (Дівчина, що подає надії)

Краща актриса другого плану

Марія Бакалова (Борат 2)

Гленн Клоуз (Елегія хіллбіллі)

Олівія Коулман (Батько)

Аманда Сейфрід (Манк)

Юн Е Чжон (Мінарі)

Кращий актор другого плану

Саша Барон Коен (Суд над чиказькою сімкою)

Деніел Калуя (Іуда і чорний Месія)

Леслі Одом-молодший (Одна ніч в Майямі)

Пол Раджі (Звук металу)

Лакіт Стенфілд (Іуда і чорний Месія)

Кращий адаптований сценарій

Борат 2

Батько

Земля кочівників

Одна ніч в Майямі

Білий тигр

Кращий оригінальний сценарій

Іуда і чорний Месія

Мінарі

Дівчина, що подає надії

Звук металу

Суд над чиказькою сімкою

Кращий іноземний художній фільм

Ще по одній (Данія)

Краща пора (Гонконг)

Колектив (Румунія)

Людина, яка продала свою шкіру (Туніс)

Куди ти йдеш, Аїдо? (Боснія і Герцеговина)

Кращий короткометражний анімаційний фільм

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Кращий документальний фільм

Колектив

Агент-кріт

Час

Мій учитель-восьминіг

Табір калік

Кращий короткометражний документальний фільм

Колетт

Концерт – це бесіда

Не ділити

Відділення голоду

Любовна балада для Наташі

Кращий короткометражний фільм

Feeling Through

Кімната з листами

Справжнє

Два далеких незнайомці

Біле око

Найкраща пісня

Fight for You (Іуда і чорний Месія)

Hear My Voice (Суд над чиказькою сімкою)

Húsavíkt (Музичний конкурс Євробачення)

Io Si (Seen) (Все життя попереду)

Speak Now (Одна ніч в Майамі)

Кращий дизайн костюмів

Емма

Ма Рейні: Мати блюзу

Манк

Мулан

Піноккіо

Кращий грим і зачіски

Емма

Елегія Хіллбіллі

Ма Рейні: Мати блюзу

Манк

Піноккіо

Кращі спецефекти

Мулан

Аргумент

Любов і монстри

Опівнічне небо

Айван, єдиний і неповторний

Кращий оператор

Іуда и Чорний месія

Манк

Новини з усього світу

Земля кочівніків

Суд над чіказькою сімкою

Кращий композитор

П’ятеро однієї крові

Манк

Мінарі

Новини з усього світу

Душа

Премія Оскар вважається найпрестижнішою нагородою в кінематографі США. Американська академія кіномистецтва вручає її з 1929 року.

У 2020 році найкращим визнали південнокорейський фільм Паразити, Хоакін Фенікс отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Джокер, а Рене Зеллвегер отримала нагороду як найкраща актриса за роботу у фільмі Джуді.

Напередодні 93-го вручення премії ви можете переглянути список усіх переможців Оскару 2020 у нашому матеріалі.

Джерело: The Academy