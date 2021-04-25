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Вікторія Гірко |

Оскар 2021: повний список номінантів на премію

Оскар 2020

У 2021 році 93 премія Оскар відбудеться у ніч з 25 на 26 квітня. Зазвичай церемонія проходить у лютому, але через пандемію коронавірусу її перенесли.

Найбільшу кількість номінацій на премію цьогоріч отримала драма Девіда Фінчера Манк. Фільми Батько, Мінарі, Іуда і чорний Месія, Земля кочівників, Звук металу і Суд над чиказькою сімкою також є рекордсменами, у них по шість номінацій.

У номінації на кращу чоловічу роль представлений покійний Чедвік Боузман. Фільм Ма Рейні: Мати блюзу – його остання робота.

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Повний список номінантів на Оскар 2021

Кращий фільм

  • Батько
  • Іуда і чорний Месія
  • Манк
  • Мінарі
  • Земля кочівників
  • Суд над чиказькою сімкою
  • Звук металу
  • Дівчина, що подає надії

Кращий анімаційний фільм

  • Вперед
  • Подорож на Місяць
  • Баранчик Шон: Фермагеддон
  • Душа
  • Легенда про вовків

Кращий режисер

  • Томас Вітенберг (Ще по одній)
  • Девід Фінчер (Манк)
  • Лі Ісаак Чан (Мінарі)
  • Хлоя Чжао (Земля кочівників)
  • Еміральд Феннел (Дівчина, що подає надії)

Кращий актор

  • Різ Ахмед (Звук металу)
  • Чедвік Боузман (Ма Рейні: Мати блюзу)
  • Ентоні Гопкінс (Батько)
  • Гері Олдман (Манк)
  • Стівен Ян (Мінарі)

Краща актриса

  • Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)
  • Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)
  • Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)
  • Френсіс МакДорманд (Земля кочівників)
  • Кері Малліган (Дівчина, що подає надії)

Краща актриса другого плану

  • Марія Бакалова (Борат 2)
  • Гленн Клоуз (Елегія хіллбіллі)
  • Олівія Коулман (Батько)
  • Аманда Сейфрід (Манк)
  • Юн Е Чжон (Мінарі)

Кращий актор другого плану

  • Саша Барон Коен (Суд над чиказькою сімкою)
  • Деніел Калуя (Іуда і чорний Месія)
  • Леслі Одом-молодший (Одна ніч в Майямі)
  • Пол Раджі (Звук металу)
  • Лакіт Стенфілд (Іуда і чорний Месія)

Кращий адаптований сценарій

  • Борат 2
  • Батько
  • Земля кочівників
  • Одна ніч в Майямі
  • Білий тигр

Кращий оригінальний сценарій

  • Іуда і чорний Месія
  • Мінарі
  • Дівчина, що подає надії
  • Звук металу
  • Суд над чиказькою сімкою

Кращий іноземний художній фільм

  • Ще по одній (Данія)
  • Краща пора (Гонконг)
  • Колектив (Румунія)
  • Людина, яка продала свою шкіру (Туніс)
  • Куди ти йдеш, Аїдо? (Боснія і Герцеговина)

Кращий короткометражний анімаційний фільм

  • Burrow
  • Genius Loci
  • If Anything Happens I Love You
  • Opera
  • Yes-People

Кращий документальний фільм

  • Колектив
  • Агент-кріт
  • Час
  • Мій учитель-восьминіг
  • Табір калік

Кращий короткометражний документальний фільм

  • Колетт
  • Концерт – це бесіда
  • Не ділити
  • Відділення голоду
  • Любовна балада для Наташі

Кращий короткометражний фільм

  • Feeling Through
  • Кімната з листами
  • Справжнє
  • Два далеких незнайомці
  • Біле око

Найкраща пісня

  • Fight for You (Іуда і чорний Месія)
  • Hear My Voice (Суд над чиказькою сімкою)
  • Húsavíkt (Музичний конкурс Євробачення)
  • Io Si (Seen) (Все життя попереду)
  • Speak Now (Одна ніч в Майамі)

Кращий дизайн костюмів

  • Емма
  • Ма Рейні: Мати блюзу
  • Манк
  • Мулан
  • Піноккіо

Кращий грим і зачіски

  • Емма
  • Елегія Хіллбіллі
  • Ма Рейні: Мати блюзу
  • Манк
  • Піноккіо

Кращі спецефекти

  • Мулан
  • Аргумент
  • Любов і монстри
  • Опівнічне небо
  • Айван, єдиний і неповторний

Кращий оператор

  • Іуда и Чорний месія
  • Манк
  • Новини з усього світу
  • Земля кочівніків
  • Суд над чіказькою сімкою

Кращий композитор

  • П’ятеро однієї крові
  • Манк
  • Мінарі
  • Новини з усього світу
  • Душа

Премія Оскар вважається найпрестижнішою нагородою в кінематографі США. Американська академія кіномистецтва вручає її з 1929 року.

У 2020 році найкращим визнали південнокорейський фільм Паразити, Хоакін Фенікс отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Джокер, а Рене Зеллвегер отримала нагороду як найкраща актриса за роботу у фільмі Джуді.

Напередодні 93-го вручення премії ви можете переглянути список усіх переможців Оскару 2020 у нашому матеріалі.

Джерело: The Academy

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