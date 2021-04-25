Помер Альбер Ельбаз – колишній креативний директор Lanvin і Yves Saint Laurent.

Відомо, що дизайнер помер у віці 59 років у Парижі.

Про це заявили представники компанії Compagnie Financiеre Richemont.

Однак причина смерті Альбера Ельбаза не повідомляється.

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Ельбаз народився в Марокко, а виріс в Ізраїлі.

Свою кар’єру як дизайнера він починав в Нью-Йорку. Тільки в 90-х він перебрався до Парижу, де почав працювати в модному будинку Guy Laroche. У 1998 році він став креативним директором Yves Saint Lauren. Потім у 2001 році Ельбаз перейшов до Lanvin, який очолював протягом 15 років.

Помер Пол Ріттер

Британський актор Пол Ріттер помер 5 квітня у віці 55 років. У нього була пухлина мозку.

Актор відомий за роллю в серіалі Чорнобиль, де він зіграв Анатолія Дятлова.