Оскар 2021: топ-10 фактів про церемонію нагородження

93-тя церемонія нагородження Оскар 2021 відбудеться у ніч з 25 на 26 квітня. Факти ICTV підготували добірку топ-10 фактів про кінопремію.

Традиційно церемонія нагородження Оскар проходить в кінці зими. Але через пандемію коронавірусу організатори перенесли премію, яка мала відбутися 28 лютого 2021 року.

Захід пройде одночасно в театрі Dolby та на історичній Юніон стейшн в Лос-Анджелесі о 03.00 за київським часом.

Оскар 2021 транслюватиме телекомпанія ABC Television Network. Премія розпочнеться з червоної доріжки.

Всі учасники нагородження повинні дотримуватися святкового дрес-коду. Організатори не хочуть бачити зірок у повсякденному одязі.

Церемонія відбудеться з дотриманням всіх карантинних обмежень. На премії діятиме система, яка дасть змогу отримувати своєчасні результати ПЛР-тестів на Covid-19.

Драма Девіда Фінчера Манк отримала десять номінацій та стала лідером за їхньою кількістю.

Також новий рекорд встановив стримінговий сервіс Netflix, який отримав 35 номінацій.

Вперше за весь час існування премії відразу дві жінки номіновані за кращу режисерську роботу. Це Хлоя Чжао за драму Земля кочівників та Еміральда Феннел за трилер Перспективна дівчина.

83-річний Ентоні Гопкінс, який є претендентом на статуетку за кращу чоловічу роль, став найстаршим актором з тих, хто колись номінувався на Оскар.

Представників України на церемонії Оскар 2021 не буде. Фільм Валентина Васяновича Атлантида не увійшов до шорт-листу премії.

Прогнози букмекерів на Оскар 2021

Згідно прогнозам букмекерів на Оскар 2021, статуетку за найкращий фільм можуть отримати стрічки Земля кочівників або Мінарі.

Основними претендентами на перемогу у номінації краща чоловіча роль є Ентоні Гопкінс та покійний Чедвік Боузман. А статуетку за кращу жіночу роль з високою вірогідністю отримає Кері Малліган, яка зіграла у стрічці Перспективна дівчина.

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