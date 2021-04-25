Екс-соліст гурту Время и Стекло Позитив (Олексій Завгородній) прокоментував чутки про можливе розлучення з дружиною Анною Завгородньою.

Пара разом уже понад 15 років. Олексій і Анна почали зустрічатися ще в школі, а у 2013 році офіційно одружилися.

Подейкують, що причиною розлучення стала партнер Позитива по Танцях з зірками Юлія Сахневич. Проте цю інформацію він відмовився коментувати.

– Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так. Щоб правильно її озвучити, – зазначив Олексій.

Розслучення творців шоу Орел і Решка

Творці шоу Орел і Решка Олена та Євген Синельникові розлучилися після 20-ти років шлюбу.

В одному із інтерв’ю Олена Синельникова зазначила, що причиною розставання стало те, що вони з Євгеном занадто рано одружилися. За двадцять років їхні стосунки вичерпали себе, а також на них вплинула спільна робота над тревел-проектом.

Джерело: Світське життя

Фото: Анна Завгородня