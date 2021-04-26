Відомі українські виконавці презентували пісню Вальс 86, яка присвячена 35 роковинам Чорнобильської катастрофи.

Ініціатором створення пісні стало Міністерство культури та інформаційної політики України.

Трек Вальс 86 виконали Олексій Потапенко, гурт MOZGI, Сергій Бабкін, Надія Дорофеєва, Тарас Тополя, Аліна Паш та Юлія Саніна.

– Пісня Вальс 86 нагадує про цей самий день 35-річної давнини. Про те, як люди змушені були залиши свої домівки і своє рідне містечко або село. Про їх біль, сум та точку невороття, що назавжди змінила життя. Колись одна цинічна помилка одних мала ефект на всю Україну і світ. Це ніколи не буде забуто, – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу

У найкращих традиціях радянської влади факт Чорнобильської катастрофи намагалися приховати. Ба більше, низку документів, пов’язаних з нею, одразу було засекречено.

Евакуація населення відбулася не одразу. Людей почали вивозити лише 28 квітня, коли більшість уже відчувала металевий присмак у роті та першіння в горлі.

Саме некомпетентні дії влади погіршили наслідки катастрофи. П’ять фактів про Чорнобильську катастрофу, які приховувала радянська влада – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Аліна Паш