Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася історією про шкільний булінг.

За словами виконавиці, вона все життя була в своїх кілограмах і її історія не про набір ваги, а про те, що вона була з нею завжди.

– На моїх дитячих фотографіях відразу видно, що це я. У всіх дітей були в’язані светри, а в мене светр і знизу живіт, – сказала Alyona Alyona.

Артистка наголосила, що до п’ятого класу не стикалася з булінгом з боку однокласників.

– У садку зі мною дружили всі, я була дуже комунікабельна. Так тривало до п’ятого класу. Потім я переїхала в місто з села, де і зіткнулася з булінгом, – зізналася співачка.

Виконавиця поділилася історією, пов’язаною з однокласником, з яким у них були однакові портфелі.

– Для нього було принизливо носити такий же портфель, як у мене. Він міг ногами по ньому вдарити або зрізати щось з нього, – згадала Alyona Alyona.

Артистка розповіла, що ніколи не давала відсіч, оскільки боялася зробити комусь боляче.

– Я розуміла, що я сильніша, тому не хотіла давати відсіч, – сказала виконавиця.

Також Alyona Alyona наголосила, що пропагує бути собою, але не закликає повніти або їсти шкідливу їжу.

Alyona Alyona випустила альбом

На початку квітня Alyona Alyona випустила новий альбом Galas. Новий проект співачки налічує 15 треків.

Також артистка заявила, що цією роботою починає новий етап своєї творчості.

Фото: Alyona Alyona