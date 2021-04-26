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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Марія Степанюк |

Ентоні Гопкінс отримав Оскар 2021 за найкращу чоловічу роль

Ентоні Гопкінс отримав Оскар 2021 за найкращу чоловічу роль

Ентоні Гопкінс став лауреатом премії Оскар 2021 у номінації Найкраща чоловіча роль.

Про перемогу 83-річного актора під час церемонії вручення оголосив Хоакін Фенікс, який отримав свою статуетку у минулому році за Джокера.

Ентоні Гопкінс зіграв літнього чоловіка на ім’я Ентоні, у якого хвороба Альцгеймера. Через недугу він плутається у часі, оточенні та спогадах.

В основі стрічки Батько – однойменна п’єса Флоріана Зеллера, для якого кінокартина стала режисерським дебютом. Окрім Гопкінса головну роль у стрічці виконала Олівія Колман.

Для Гопкінса це вже друга нагорода Оскара у кар’єрі. Першу він отримав у 1992 році за роль доктора Ганнібала Лектера у фільмі Мовчання ягнят.

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Також на нагороду Оскар 2021 претендували: Різ Ахмед (Звук металу), Чедвік Боузман (Ма Рейні: мати блюзу), Ґері Олдмен (Манк) та Стівен Ян (Мінарі).

Найкраща акторка – Оскар 2021

Френсіс Макдорманд виграла Оскар 2021 у номінації Найкраща жіноча роль. Нагороду їй вручила Рене Зелвегер.

Окрім Девіс на нагороду Оскар 2021 претендували: Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Голідей), Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки), Віола Девіс (Ма Рейні: мати блюзу) та Кері Малліґан (Перспективна дівчина).

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