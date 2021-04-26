Американський винахідник і бізнесмен Ілон Маск стане телеведучим вечірнього розважального шоу Saturday Night Live.

Вихід випуску з Маском запланований на 8 травня. Його співведучою стане співачка Майлі Сайрус.

Музично-гумористична передача виходить на телеканалі NBC з 1975 року. В шоу знімаються постійні артисти програми та запрошені зірки.

Варто зазначити, що Маск раніше знімався в епізодичних ролях у кіно та телесеріалах – Залізна людина 2, Теорія великого вибуху тощо.

Ілон Маск у Forbes

У квітні американський журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей в світі. Ілон Маск посів друге місце в Forbes з доходом $151 млрд – за рік він піднявся на 29 сходинок у рейтингу.

За період пандемії коронавірусу статки американського винахідника зросли на 558%.