У Лос-Анджелесі вже закінчилася 93-я церемонія нагородження кінопремії Оскар 2021. І попри те, що захід пройшов досить спокійно, не обійшлося без курйозів.
Наприклад, 74-річна Гленн Клоуз станцювала запальний тверк. Це сталося під час конкурсу Вгадай мелодію. Вона з перших нот впізнала композицію Da Butt фанк-гурту Experience Unlimited і вирішила станцювати під неї.
Восьмиразова номінантка на Оскар зірвала овації, попри те, що знову залишилася без статуетки.
We have absolutely no words as Glenn Close dances to ‘Da Butt’ at the #Oscars. https://t.co/CkgDt4DrMA
— Entertainment Weekly (@EW) April 26, 2021
Деніел Калуя отримав Оскар за кращу роль другого плану у фільмі Юда і чорний месія і зі сцени подякував батькам за те, що вони зайнялися сексом і народили його.
— renegade (@renegadeDA) April 26, 2021
Дивна промова актора розсмішила всіх глядачів в залі, крім його мами, яка зробила дуже здивований вираз обличчя.
Корейська акторка Юн Ю Чжун, яка отримала статуетку за кращу жіночу роль другого плану в Мінарі, запам’яталася фліртом з Бредом Піттом.
А після церемонії журналісти запитали у неї, як пахне Бред Пітт. На що акторка відповіла: Я не нюхала його. Я ж не собака.
#Minari star and Oscar winner Yuh-Jung Youn responds to a question about what Brad Pitt smells like: “I didn’t smell him, I’m not dog” https://t.co/ovtJy4btWT pic.twitter.com/xfBI8BVg8m
— Variety (@Variety) April 26, 2021
Також глядачам запам’ятався 9-річний актор Мінарі Алан Кім. Він кумедно станцював на червоній доріжці Оскара перед камерами.
Alan S. Kim dancing on the red carpet omg we can’t #Oscars pic.twitter.com/W9XQM8u6IO
— British GLAMOUR (@GlamourMagUK) April 25, 2021
Як пройшла церемонія Оскар 2021
Через пандемію коронавірусу кількість учасників на премії Оскар 2021 була обмежена.
Захід пройшов одночасно на історичній Юніон стейшн в Лос-Анджелесі і в театрі Dolby з дотриманням всіх карантинних обмежень.
Однак учасникам церемонії дозволили зняти маски під час оголошення переможців. А перед заходом всі тричі робили тести на коронавірус.
Фото: Getty images