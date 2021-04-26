У Лос-Анджелесі вже закінчилася 93-я церемонія нагородження кінопремії Оскар 2021. І попри те, що захід пройшов досить спокійно, не обійшлося без курйозів.

Наприклад, 74-річна Гленн Клоуз станцювала запальний тверк. Це сталося під час конкурсу Вгадай мелодію. Вона з перших нот впізнала композицію Da Butt фанк-гурту Experience Unlimited і вирішила станцювати під неї.

Восьмиразова номінантка на Оскар зірвала овації, попри те, що знову залишилася без статуетки.