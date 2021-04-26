Американський актор Ентоні Гопкінс подякував Академії кінематографічних мистецтв і наук за статуетку Оскар. Артист зазначив, що перемога в номінації Найкращий актор стала для нього несподіваною.

За словами Гопкінса, цьогоріч він залишився вдома в Уельсі, оскільки не очікував стати володарем статуетки.

– Мені 83 роки, я не очікував, що мене нагородять, – сказав Ентоні.

Артист подякував своїй сім’ї та дружині Стеллі, а також вшанував пам’ять актора Чедвіка Боузмана, який теж був висунутий на премію.

Це друга нагорода Гопкінса. Перший Оскар він отримав у 1992 році за найкращу чоловічу роль у фільмі Мовчання ягнят.

Ентоні Гопкінс отримав Оскар 2021

Актор Ентоні Гопкінс став лауреатом 93-ї премії Оскар 2021 у номінації найкращий актор за роль у фільмі Батько.

Артист зіграв літнього чоловіка на ім’я Ентоні, у якого хвороба Альцгеймера.

Фото: Ентоні Гопкінс