Найгірші наряди червоної доріжки Оскара 2021

У театрі Dolby триває церемонія вручення кінопремії Оскар 2021. На червоній доріжці голівудські зірки здивували своїми вбраннями.
Добірку найгірших нарядів церемонії Оскар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.
Ліз Генлі Рейс
Ліз Генлі Рейс, дружина актора Пола Рейса, з’явилася на церемонії у блакитній сукні зі шлейфом та відвертим декольте.
Лаура Паузіні
Співачка Лаура Паузіні для червоної доріжки обрала довгу чорну сукню. Зірка номінована у категорії краща пісня.
Аманда Сайфред
На церемонії нагородження акторка Аманда Сайфред з’явилася у вбранні синього кольору від Giorgio Armani Privé.
Селеста Вест
Співачка Селеста Вест для червоної доріжки обрала чорну сукню з червоним верхом.
Ешлі Фокс
Ешлі Фокс на церемонії Оскар 2021 позувала у довгій червоній сукні.
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Найкращі вбрання церемонії Оскар 2021
93-тя церемонія нагородження премії Оскар 2021 розпочалася з червоної доріжки, на якій голівудські зірки вражали своїми вбраннями.
Добірку найкращих образів церемонії Оскар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.
Фото: Getty images