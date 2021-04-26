Найгірші наряди червоної доріжки Оскара 2021

У театрі Dolby триває церемонія вручення кінопремії Оскар 2021. На червоній доріжці голівудські зірки здивували своїми вбраннями.

Добірку найгірших нарядів церемонії Оскар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Ліз Генлі Рейс

Ліз Генлі Рейс, дружина актора Пола Рейса, з’явилася на церемонії у блакитній сукні зі шлейфом та відвертим декольте.

Лаура Паузіні

Співачка Лаура Паузіні для червоної доріжки обрала довгу чорну сукню. Зірка номінована у категорії краща пісня.

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Аманда Сайфред

На церемонії нагородження акторка Аманда Сайфред з’явилася у вбранні синього кольору від Giorgio Armani Privé.

Селеста Вест

Співачка Селеста Вест для червоної доріжки обрала чорну сукню з червоним верхом.

Ешлі Фокс

Ешлі Фокс на церемонії Оскар 2021 позувала у довгій червоній сукні.

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Найкращі вбрання церемонії Оскар 2021

93-тя церемонія нагородження премії Оскар 2021 розпочалася з червоної доріжки, на якій голівудські зірки вражали своїми вбраннями.

Добірку найкращих образів церемонії Оскар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Getty images