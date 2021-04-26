У Лос-Анджелесі триває 93-тя церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії Оскар. Традиційно захід розпочався з червоної доріжки, на якій голівудські зірки вражали своїми вбраннями.
Добірку найкращих образів церемонії Оскар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.
Кері Малліган
Претендентка на премію Оскар у номінації краща жіноча роль Кері Малліган з’явилася на червоній доріжці у розкішній сукні золотого кольору від Valentino. Вбрання зірки було повністю обшите бісером.
Тіара Томас
Співачка та автор пісень Тіара Томас на червоній доріжці позувала у білому костюмі від Jovana Louis. Вбрання з глибоким декольте привернуло увагу до фігури зірки. Тіара номінована у категорії Найкраща пісня до фільму.
Марія Бакалова
Болгарська акторка Марія Бокалова для 93-ї церемонії Оскар обрала білу довгу сукню від Louis Vuitton. Відомо, що на вбрання зірки витратили близько 100 метрів тюлю.
Дівчина претендує на статуетку в категорії Краща жіноча роль другого плану.
Андра Дей
Акторка Андра Дей на премії з’явилася у відвертій золотій сукні від Vera Wang, яка підкреслила її струнку фігуру. Зірка є претенденткою на статуетку за кращу жіночу роль.
Реджина Кінг
Реджина Кінг на червоній доріжці позувала у блакитній сукні від Louis Vuitton. Цьогоріч зірка оголошуватиме переможця в одній із номінацій.
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Найкращий іноземний фільм за версією Оскар 2021
Фільм Ще по одній став лауреатом кінопремії Оскар 2021 у номінації Найкращий іноземний фільм.
Творцям данської стрічки вручила нагороду акторка Лора Дерн під час 93-ї церемонії вручення нагород Оскар в театрі Dolby в Лос-Анджелесі. Режисером фільму виступив Томас Вінтенберг.
Фото: Getty images