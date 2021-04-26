Фільм Ще по одній став лауреатом кінопремії Оскар 2021 у номінації Найкращий іноземний фільм. Творцям данської стрічки вручила нагороду акторка Лора Дерн під час 93-ї церемонії вручення нагород Оскар в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Режисером фільму виступив Томас Вінтенберг. Стрічка розповідає про чотирьох викладачів у школі, котрі вирішують перевірити наукову теорію: від самого народження людина страждає від нестачі алкоголю в крові. Щоб стати дійсно щасливим, треба бути трохи нетверезим. Друзям вдається щодня підтримувати рівень алкоголю 0,5 проміле, але згодом ситуація виходить з-під контролю.

Головні ролі у фільмі виконали: Мадс Міккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Мілланг і Ларс Ранте.

Ще по одній також отримав премію Європейської кіноакадемії, французький Сезар та був номінований на Золотий глобус у категорії Найкращий іноземний фільм.

Цьогоріч на кінопремію Оскар 2021 її висунули у двох номінаціях, серед яких Найкращий режисер.

Також на перемогу у номінації Найкращий іноземний фільм претендували такі стрічки: Колектив (Румунія), Куди ти йдеш, Аїдо (Боснія і Герцеговина), Краща пора (Гонконг) та Людина, яка продала свою шкіру (Туніс).